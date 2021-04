Neue Krawalle : In Nordirland eskaliert die Gewalt weiter

Die vierte Nacht in Folge ist es in Nordirland zu Ausschreitungen gekommen. In Belfast warfen die Randalierer Molotowcocktails und setzten Autos und Mülltonnen in Brand. Foto: dpa/Liam Mcburney

London „Es gab nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden“, steht als Mahnung und Erinnerung in großen Lettern auf dem Tor. Es ist Teil der sogenannten „Friedensmauern“, die im nordirischen Belfast bis heute unter anderem die protestantisch-unionistische Shankill Road und die katholisch-republikanische Springfield Road trennen – und damit zwei Seiten, die sich seit Jahren um Versöhnung bemühen.

Doch kurz nach Ostern standen an dieser Stelle Autos in Flammen und Rauchschwaden zogen in den Nachthimmel, nachdem Hunderte junger Menschen auf beiden Seiten Molotowcocktails geworfen hatten. Am Mittwoch dann attackierten am sechsten Abend in Folge vermummte Angreifer Polizisten mit Steinen, Flaschen und Brandbomben und warfen Brandsätze in einen Doppeldeckerbus, der später komplett ausbrannte. Der Vorfall ereignete sich ebenfalls an einer Kreuzung zwischen einem loyalistisch-protestantischen und einem nationalistisch-katholischen Wohnviertel in Belfast. Ähnlich verstörende Angriffe gab es in Derry/Londonderry und anderen Orten der Provinz. Insgesamt wurden bereits 55 Polizeibeamte verletzt.