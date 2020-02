Außenministertreffen : Neue EU-Marinemission soll Libyen-Waffenembargo überwachen

Brüssel Vier Wochen nach dem Berliner Libyen-Gipfel gibt es erste konkrete Beschlüsse. Die EU will wieder mit Marineschiffen ins Mittelmeer.

Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen künftig mit einer neuen Marinemission überwachen. Es habe eine Grundsatzentscheidung für einen neuen EU-Einsatz gegeben, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag in Brüssel.