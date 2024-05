Anträge auf Haftbefehle Netanjahu wirft Chefankläger Antisemitismus vor

Khan hat nach Angaben von Blinken einen geplanten Besuch in Israel kurz vor der Beantragung von Haftbefehlen gegen Netanjahu und Galant abgesagt. Die Reise Khans nach Israel sei für die kommende Woche geplant gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Dabei sollte Khan mit der israelischen Regierung eigentlich noch über die Ermittlungen sprechen und auch ihre Sicht hören. Die Mitarbeiter des Chefanklägers sollten demnach bereits am Montag in Israel landen, um den Besuch vorzubereiten. Dass sie nicht an Bord ihres Flugzeugs gegangen seien, habe die israelische Regierung erst erfahren, als die Anträge zu den Haftbefehlen im Fernsehen verkündet wurden. „Diese und andere Umstände stellen die Legitimität und Glaubwürdigkeit dieser Untersuchung infrage“, hieß es in der Mitteilung.