Gazastreifen Netanjahu kritisiert Forderungen der Hamas für Geisel-Deal

Sie wolle nicht ein zweites Mal das Vertrauen in die Regierung verlieren, erklärte eine 16-Jährige, deren Vater noch immer im Gazastreifen festgehalten wird, dem Bericht zufolge. Israels Führung habe am 7. Oktober bereits viele Menschen im Stich gelassen. Die Geiseln sollten nicht auch in Särge verbannt werden. „Ich lebe und atme, aber meine Seele wurde ermordet. Und jeder, der noch da ist, wird jeden Tag aufs Neue ermordet“, sagte die Jugendliche. Alles liege in Netanjahus Händen, erklärte dem Bericht zufolge eine weitere ehemalige Geisel. Sie habe große Angst, dass es keine Geiseln zum Befreien mehr geben werde, sollte der Ministerpräsident seinen Weg fortsetzen.