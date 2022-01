Israel : Netanjahu gegen Olmert: Rechtsstreit der Ex-Regierungschefs

Tel Aviv Darf Israels Ex-Ministerpräsident Ehud Olmert seinen Nachfolger Benjamin Netanjahu als „psychisch krank“ bezeichnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute das Friedensgericht in Tel Aviv.

Am Morgen begann vor dem Friedensgericht in Tel Aviv eine erste Anhörung in dem Fall. Netanjahu hatte im Mai letzten Jahres eine Diffamierungsklage gegen seinen Amtsvorgänger eingereicht und fordert Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 236.000 Euro. Olmert hatte Netanjahu, dessen Frau Sara sowie dessen Sohn Jair in einem Interview als unheilbar „psychisch krank“ bezeichnet.