Nahost Netanjahu: Führen unseren Krieg gegen die Hisbollah

Die israelische Armee habe die libanesischen Bürger gewarnt und aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Netanjahu appellierte an das libanesische Volk, diese Warnungen ernst zu nehmen und die Leben ihrer Liebsten nicht zu gefährden. „Erlaubt es der Hisbollah nicht, den Libanon in Gefahr zu bringen.“ Sobald der israelische Einsatz abgeschlossen sei, könnten die Einwohner wieder in ihre Wohnorte zurückkehren.