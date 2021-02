Israels Regierungschef : Netanjahu bestreitet Vorwürfe in Korruptionsprozess

Jerusalem Zigarren, Schmuck und rosa Champagner: Der Hang Netanjahus und seiner Frau zum Luxus ist kein Geheimnis. Fast neun Monate nach Prozessbeginn muss der Regierungschef erneut vor Gericht. Der 71-Jährige sieht eine von Polizei und Staatsanwaltschaft „fabrizierte“ Anklage.

In Begleitung seiner Anwälte kam er am Montag in den Saal in Jerusalem und trug dabei wegen der Corona-Pandemie eine schwarze Maske.