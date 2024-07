Lage im Überblick Netanjahu besteht auf Recht zur Fortsetzung des Gaza-Kriegs

„Es liegt ein Deal auf dem Tisch, der Leben retten kann, und uns alle“, zitierte die „Times of Israel“ die verzweifelte Mutter. An den Regierungschef gerichtet rief sie: „Ich möchte Netanjahu sagen: Die Schlüssel zu diesem Käfig und allen anderen Käfigen liegen in Ihren Händen“. Immer mehr Bürger in Israel verlieren die Geduld und schließen sich den wöchentlichen Protesten an. Der pensionierte Armeegeneral Noam Tibon sagte kürzlich bei einer der Kundgebungen in Tel Aviv: „Netanjahu sabotiert auf zynische Weise jeden Deal, obwohl er weiß, dass die Geiseln in den Tunneln von Gaza Folter und Mord erleiden.“