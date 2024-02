Russland Nawalnys Mutter bittet Putin zur Herausgabe des Leichnams

Die Mutter des in Haft gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat sich per Videobotschaft an Kremlchef Wladimir Putin mit der Bitte um Herausgabe des Leichnams gewandt. Sie stehe vor dem Straflager „Polarwolf“ und warte schon den fünften Tag darauf, dass sie ihren Sohn sehen dürfe, sagte Ljudmila Nawalnaja in der nun veröffentlichen Videobotschaft. Dort sei er am 16. Februar gestorben.