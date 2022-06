Konflikte : Nato mahnt im Konflikt zwischen Ankara und Athen Einigung an

Nato mahnt im Konflikt zwischen Ankara und Athen Einigung an

Ankara hatte Athen zuletzt massiv provoziert; die Regierung unter Präsident Erdogan stellt die Souveränität etlicher griechischer Inseln in Frage. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa

Athen Eisige Funkstille herrscht zwischen Athen und Ankara. Der türkische Präsident stellt teilweise die Souveränität Griechenlands in Frage. Nato-Generalsekretär Stoltenberg mahnt nun Einigkeit im Bündnis an.

Die Nato hat die Türkei und Griechenland aufgefordert, ihre Differenzen in der Ägäis beizulegen. Das sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit der griechischen Nachrichtenagentur ANA am Dienstag.