Invasion der Ukraine : Nato-Länder planen mehr Waffenexporte für Ukraine

Brüssel In der Nato wurde wochenlang die Lieferung von Kampfpanzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine abgelehnt. Zu groß sei das Risiko einer Ausweitung des Kriegs auf Nato-Territorium, hieß es. Nun gibt es einen Kurswechsel.

Die Nato-Staaten wollen ihre militärische Unterstützung für die Ukraine deutlich ausweiten. Bei einem Außenministertreffen in Brüssel wurde ein radikaler Kurswechsel in der Frage der Lieferung auch schwerer Waffen deutlich.

So bestätigten am Donnerstag mehrere Teilnehmer im Hintergrund, dass das Nato-Land Tschechien bereits Kampfpanzer auf den Weg in die Ukraine gebracht hat. Russland war vor sechs Wochen in das Nachbarland einmarschiert.