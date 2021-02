Verteidigung : Nato-Generalsekretär will Finanzierung reformieren

Nato-Generalsekretär will Finanzierung reformieren

Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Nato, will Deutschland und die anderen Alliierten zu höheren Gemeinschaftsausgaben für die Verteidigung bewegen. Foto: Olivier Hoslet/Pool EPA/AP/dpa

Brüssel Wer sich nicht engagiert, spart: Nach diesem System arbeitet derzeit die Nato. Generalsekretär Jens Stoltenberg macht nun einen Vorschlag, der für Diskussion sorgen dürfte.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will Deutschland und die anderen Alliierten zu höheren Gemeinschaftsausgaben für Verteidigung und Abschreckung bewegen.

Gemeinsam mehr Geld auszugeben, würde das Versprechen zur gegenseitigen Verteidigung untermauern und zu einer faireren Lastenteilung beitragen, sagte der Norweger am Montag in Brüssel. Mit dem zusätzlichen Geld könnten zum Beispiel die Stationierung von Nato-Truppen in den östlichen Mitgliedstaaten sowie Luftüberwachungseinsätze und Manöver unterstützt werden.