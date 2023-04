Nahost Nationalgarde für israels rechtsextremen Polizeiminister?

Der wegen rassistischer Hetze verurteilte Ben-Gvir gilt als politischer Brandstifter. Das Vorgehen der Polizei gegen regierungskritische Demonstranten kritisierte der verurteilte Rechtsanwalt zuletzt mehrfach als „zu schwach“. Immer wieder heizte er in der Vergangenheit den Konflikt mit den Palästinensern gezielt an. Rufe wie „Tod den Arabern“ und „verbrennt ihre Dörfer“ sind auf Veranstaltungen von seinen Anhängern keine Seltenheit. Er selbst gibt an, solche Ausdrücke „seit Jahren“ nicht mehr verwendet zu haben.