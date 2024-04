Diplomatie Nahost-Eskalation überschattet Scholz' China-Besuch

Chongqing liegt am Jangtse vor einer Bergkulisse und gilt als aufstrebende Wirtschaftsmetropole. Unter anderem kommen 30 Prozent der weltweit produzierten Laptops von dort. Am Montag ist die Weiterreise nach Shanghai geplant, am Dienstag will der Kanzler in Peking Chinas Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang treffen. Zumindest diese beiden Termine in der Hauptstadt stehen nicht infrage.