Nahost-Konflikt Nach Tod von Häftling: Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel

Sanitätern zufolge wurden mindestens drei Menschen in Israel durch Raketensplitter verletzt, einer davon schwer. Weitere Menschen wurden Berichten zufolge unter anderem wegen Angstzuständen behandelt. Verteidigungsminister Joav Galant teilte mit: „Jeder, der versucht, den Bürgern Israels zu schaden, wird es bereuen.“ In der Regel antwortet Israel auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mit einem Gegenangriff. Am späten Abend dauerte eine von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einberufene Lagebesprechung an.