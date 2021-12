Diplomatie : Nach „Tiergartenmord“-Urteil - Kreml setzt auf Dialog

Moskau Lebenslange Haft für den Angeklagten aus Russland, Ausweisung zweier russischer Diplomaten. Berlin schlägt nach dem Urteil zum „Tiergartenmord“ harte Töne an. Moskau setzt auf Zusammenarbeit mit neuem Bundeskanzler.

Wegen der Erschießung eines Georgiers im August 2019 in der Parkanlage Kleiner Tiergarten verurteilte das Kammergericht Berlin am Mittwoch einen Russen zu lebenslanger Haft. Nach Überzeugung der Richter handelte der heute 56-Jährige im Auftrag staatlicher russischer Stellen - was Moskau zurückweist. Als Konsequenz erklärte das Auswärtige Amt zwei Diplomaten der russischen Botschaft in Berlin zu „unerwünschten Personen“. Dies kommt einer Ausweisung gleich. Russland kündigte eine „angemessene Antwort“ an.