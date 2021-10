Militarisierung : Nach Raketentest Nordkoreas: UN-Sicherheitsrat tagt

Dieses von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellte Foto zeigt eine ballistische Rakete, die in Nordkorea von einem U-Boot aus gestartet wurde. Foto: --/KCNA via KNS via AP/dpa

New York Nach den jüngsten Raketentests Nordkoreas will der UN-Sicherheitsrat tagen. Experten befürchten seit einiger Zeit wieder eine stärkere Militarisierung des Landes.

Der UN-Sicherheitsrat berät Diplomaten zufolge am Mittwoch über den jüngsten nordkoreanischen Raketentest. Das mächtigste UN-Gremium will demnach am Nachmittag New Yorker Zeit auf Antrag der USA und Großbritanniens hinter verschlossenen Türen zusammenkommen.