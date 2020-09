EU-Asylpolitik : Warten auf den neuen Plan für eine „europäische Lösung“

Brüssel Brüssel stellt schon kommende Woche – auch unter dem Druck der Moria-Tragödie – den Entwurf für ein neues EU-Asylrecht vor. Erste Inhalte zeichnen sich ab.

Gesucht wird eine neue europäische Asylpolitik. Denn die Bilder aus Moria bewegen die EU-Staaten. Auch die Brüsseler Kommission hat reagiert. Sie will ihren Vorschlag für ein neues gemeinsames Asylrecht nicht erst Ende September, sondern schon kommende Woche präsentieren. Kommt dann ein großer Wurf und sogar das Ende des jahrelangen Streits um die Verteilung von Hilfesuchenden? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand:

Wie will die Europäische Kommission Bewegung in die festgefahrenen Fronten bringen?

Das Zauberwort soll offenbar „flexible Solidarität“ heißen. Eine Regierung, die auch weiter keine Hilfesuchenden aufnehmen will, könnte sich von der Verpflichtung loskaufen – etwa indem sie höhere Zahlungen für den Schutz der Außengrenzen oder den Betrieb von Auffangzentren übernimmt.

Moria war ein Auffangzentrum. Was soll jetzt anders werden?

In Brüssel wird offenbar daran gedacht, diese Zentren nicht mehr von den Mitgliedstaaten betreiben zu lassen, auf deren Boden sie stehen, sondern von der zuvor ausgebauten EU-Asylbehörde EASO. Diese soll die Asylanträge nach gleichen Standards beurteilen und auch genehmigen können. Abgelehnte Bewerber sollen von EASO-Spezialisten sofort in ihre Heimatstaaten zurückgebracht werden. Deshalb will die EU-Kommission zügigere Asylverfahren nach gleichen Kriterien, ohne rechtsstaatliche Grundsätze (zum Beispiel die Einzelfallprüfung oder das Recht auf Widerspruch) aufzugeben.

Was passiert mit Schutzsuchenden, deren Asylantrag anerkannt wurde?

An einer Quote führt kein Weg vorbei. Das heißt: Diese anerkannten Asylbewerber werden von der EASO auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt. Dabei soll zwar auf die Zusammenführung von Familien geachtet werden, eine Wahlmöglichkeit haben die Betroffenen jedoch nicht. Das funktioniert aber nur, wenn sich genügend EU-Staaten beteiligen und sich nicht von ihrer Mitverantwortung freikaufen.

Ist dies das Ende des Dublin-Systems?

Dieses Abkommen, das die Verantwortung für ankommende Flüchtlinge dem Land zuweist, wo sie ihren Fuß zuerst auf europäischen Boden setzen, gilt als überholt. Eine Neuregelung ist nötig, weil ansonsten die ungleiche Belastung der Mitgliedstaaten fortgeschrieben würde. Der Verteilmechanismus soll deshalb krisenfester und gerechter werden.

Welche Inhalte dürfte das neue Paket noch haben?

Die große Linie besteht in der Angleichung der Kriterien für die Anerkennung, menschenwürdige Unterbringung und Behandlung der Hilfesuchenden. Außerdem soll die Eurodac-Datenbank erweitert werden. Dort speichern die Behörden nicht nur die Fingerabdrücke, sondern auch Gesichtsbilder, um illegale Migration zu verhindern.

Sind solche nachvollziehbaren Neuregelungen wirklich umstritten?

Nein. Abgesehen von der flexiblen Solidarität sowie der Nachfolge-Regelung für das Dublin-System sind alle Punkte unstrittig. Sie werden nur deshalb nicht vorab in Kraft gesetzt, weil die Kommission darauf pocht, dass es entweder nur das Gesamtpaket gibt oder gar nichts.

Wo steht Deutschland?

Im Bundesinnenministerium würde man am liebsten den Verteilmechanismus zurückstellen, um im ersten Schritt die Rückführung abgelehnter Asylbewerber in Gang zu bringen. Dazu sind noch mehr Abkommen mit afrikanischen Partnerstaaten und die frühzeitige Trennung der Ankommenden in Schutzberechtigte und illegale Migranten in den Auffangzentren nötig. In Berlin geht man davon aus, dass diese Maßnahmen den Zuwanderungsdruck erheblich vermindern würden, sodass die Verteilungsfrage leichter zu lösen ist.

Wie viele EU-Mitgliedstaaten werden eine solche Lösung mittragen?