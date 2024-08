US-Wahlkampf Nach der Show: Harris' Probleme auf dem Weg ins Weiße Haus

Die 59-Jährige ist seit gut dreieinhalb Jahren als Vizepräsidentin Teil der Regierung von Joe Biden und steht mit in der Verantwortung für all das, was aktuell politisch nicht läuft. „Es gibt ja in der Tat ungelöste Probleme, so wie zum Beispiel die unkontrollierte Immigration“, sagt etwa der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link. Ausgerechnet für Migration - genauer: für die Bekämpfung von Fluchtursachen - war Harris in den vergangenen Jahren zuständig - und es ist ein wichtiges Wahlkampfthema, bei dem Trump seine Konkurrentin vor sich hertreibt.