Parlamentswahl Nach den griechischen Wahlen: Neuer Urnengang schon im Juni?

In Griechenland werden voraussichtlich Ende Juni Neuwahlen stattfinden. Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat zwar die Wahl am Sonntag mit 40,8 Prozent klar gewonnen, die absolute Mehrheit im 300-köpfigen Parlament aber um 5 Sitze verfehlt. Eine Koalition will der Regierungschef nicht bilden, sondern erneut vier Jahre alleine regieren. Dennoch müssen nun erst die vorgesehenen verfassungsrechtlichen Schritte absolviert werden, hieß es am Montag aus Parteikreisen.