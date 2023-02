Spionageballon : Nach Ballon-Abschuss: Biden will mit China reden

Washington Ein Ballon über den USA - mutmaßlich von China zu Spionagezwecken eingesetzt - sorgt für Verwerfungen zwischen Washington und Peking. Doch Präsident Biden hat kein Interesse an einem neuen Kalten Krieg.

US-Präsident Joe Biden hat den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons verteidigt - sucht aber gleichzeitig das Gespräch. „Ich entschuldige mich nicht für den Abschuss dieses Ballons“, sagte Biden am Donnerstag in Washington. China habe die Souveränität der Vereinigten Staaten verletzt. Das sei nicht hinnehmbar.

Biden betonte, der Abschuss des Ballons sei geboten gewesen, um Peking eine klare Botschaft zu senden. Die USA suchten keinen Konflikt und wollten keinen neuen Kalten Krieg. „Unsere Diplomaten werden sich weiter engagieren, und ich werde mit Präsident Xi in Kontakt bleiben.“ Spekuliert wird, dass es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende zum Gespräch zwischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder Außenminister Antony Blinken und Chinas wichtigstem Außenpolitiker Wang Yi kommt.

Schwere Vorwürfe aus China

Vier mysteriöse Objekte vom Himmel geholt

Biden war nach den Abschüssen in Erklärungsnot geraten. Die Trümmer der drei Objekte konnten immer noch nicht geborgen werden. Politiker der Demokraten und Republikaner hatten mehr Transparenz gefordert. Es war nun das erste Mal, dass Biden eigens einen Auftritt zu dem Thema anberaumte. Der Demokrat betonte, dass es „keine Beweise für einen plötzlichen Anstieg der Anzahl von Objekten am Himmel“ gebe. Die Radare seien aber so sensibilisiert worden, so dass mehr Objekte sichtbar geworden seien. Die US-Regierung hatte den Abschuss auch mit Gefahr für den Luftverkehr begründet.