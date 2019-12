Nach Anschlägen in Christchurch : Neuseelands Regierung kauft Waffen zurück

Auckland Auf dem Gelände des Manurewa Rugby Football Club in einem Vorort von Auckland sind an diesem Abend viele Männer unterwegs, die Sporttaschen mit länglichen Gegenständen tragen. Neuseelands Polizei kauft hier verbotene Waffen auf.

Das landesweite „Buy Back“-Programm ist Folge der Anschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, der größten Stadt der neuseeländischen Südinsel. Dort hatte ein Rassist aus Australien Mitte März 51 Muslime erschossen. Die Tat übertrug der 28-Jährige via Facebook live ins Internet. Nächstes Jahr beginnt der Prozess. Sofort nach dem Massaker geschah, was in den USA bislang unmöglich scheint und auch in Deutschland nicht umgesetzt wurde. Neuseelands Regierung aus Sozialdemokraten, Populisten und Grünen verbot halbautomatische Waffen, wie sie der Täter verwendet hatte.