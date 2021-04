Neujahrsamnestie : Myanmars Junta entlässt mehr als 23.000 Gefangene

Frauen zünden während einer Zeremonie in Yangon Kerzen an, um den Opfern zu gedenken, die bei Massendemonstrationen gegen die Junta getötet wurden. Foto: Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw Zum Neujahrsfest in Myanmar lässt die Militärjunta Zehntausende Gefangene frei. Bei Protesten gegen das Regime werden währenddessen weiter Menschen getötet.

Auch am Samstag demonstrierten zahlreiche Menschen in mehreren Regionen gegen das Militärregime, darunter auch in der größten Stadt Yangon. Viele begrüßten dabei die „Regierung der nationalen Einheit“ (National Unity Government), die Gegner der Junta tags zuvor ausgerufen hatten. Ihnen gehören von den Generälen abgesetzte Abgeordnete, Anführer der Protestbewegung und Vertreter ethnischer Minderheiten an. Demokratische Kräfte arbeiten seit Wochen daran, die Militärführung zu untergraben und eine neue Verfassung für das frühere Birma auf den Weg zu bringen.