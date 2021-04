Gegner der Militärjunta : Myanmars Botschafter darf nicht in Botschaft

Myanmars Botschafter darf nicht in Botschaft

Myanmars Botschafter in Großbritannien Kyaw Zwar Minn ist ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

London Der Machtkampf in Myanmar zieht weitere Kreise: Dem Botschafter in London - erklärter Gegner der Militärjunta - bekommt Konsequenzen für seine Haltung zu spüren.

Myanmars Botschafter in Großbritannien, ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land, ist von seiner eigenen Botschaft in London ausgesperrt worden.