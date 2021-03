Polizeigewalt : Myanmar trauert um seine Toten - Proteste gehen weiter

Demonstranten tragen in Rangun in einer Wolke von Tränengas Schutzhelme, um sich gegen die Gewalt zu schützen. Foto: Aung Kyaw Htet/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Rangun Trotz Appellen aus aller Welt schlägt das Militär in Myanmar die Proteste weiter brutal nieder. Das Land trauert derweil um seine Toten. Die Demokratiebewegung will trotz aller Gefahren weitermachen.

Die bisher schlimmste Eskalation der Polizeigewalt mit Dutzenden Toten in Myanmar hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Während zahlreiche Menschen im Land um die größtenteils jungen Opfer trauerten, gingen die Proteste gegen die Militärjunta auch am Donnerstag weiter.

„Wir müssen jetzt unsere Einheit zeigen und friedlich weiter für Gerechtigkeit kämpfen“, sagte eine 22-jährige Studentin, die an einer Demonstration in der früheren Hauptstadt Rangun teilnahm, der Deutschen Presse-Agentur. „Sie haben heute wieder versucht, mit ihren Waffen gegen unbewaffnete Zivilisten vorzugehen. Sie sollten sich schämen.“

„Trotz all dieses brutalen Schießens und der Tötungen werden wir weitermachen, ohne auch nur einen Tag Pause zu machen. Wir sehen uns morgen!“, schrieb Maung Saungkha, einer der Anführer der Proteste, auf Facebook. Im ganzen Land gedachten derweil Menschen der Opfer mit Blumen und Liedern für die Demokratie, wie auf Videos und Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war.

Eine der Toten ist die erst 19-jährige Kyal Sin, die mit Spitznamen „Angel“ (Engel) hieß. Sie wurde am Donnerstag unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in der nördlichen Stadt Mandalay beigesetzt. Die junge Frau, die gerne Taekwondo machte und begeisterte Tänzerin war, hatte am Mittwoch an einer friedlichen Kundgebung teilgenommen, als sie von einem Kopfschuss niedergestreckt wurde. „Jetzt bist Du wirklich ein Engel. Bitte wache über uns“, schrieb ein User auf Facebook.