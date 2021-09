Großbritannien : Mutter von Boris Johnson laut britischen Medien gestorben

London Medienberichten zufolge ist die Mutter des britischen Premiers Boris Johnson im Alter von 79 Jahren „plötzlich und friedlich“ verstorben. Charlotte Johnson Wahl war eine angesehene Künstlerin.

Charlotte Johnson Wahl sei am Montag „plötzlich und friedlich“ in einem Londoner Krankenhaus verstorben, meldete „The Times“ unter Berufung auf die Familie. Boris Johnson hatte seine Mutter einst als die „oberste Autorität“ der Familie beschrieben, die ihm beigebracht habe, an den gleichen Wert eines jeden Menschen zu glauben.