US-Wahlkampf Musk dient Trump bei Live-Gespräch als Stichwortgeber

In den vergangenen Jahren drifteten Musks Ansichten immer weiter nach Rechts - und vieles, was er bei X an seine 190 Millionen Follower schreibt, könnte auch direkt von Trump stammen. Er nannte die Demokraten eine „Partei der Spaltung und des Hasses“. Er behauptete ohne jede faktische Basis, sie unterstützten illegale Einwanderung, um die anstehende Wahl zu ihren Gunsten zu drehen. Er bezeichnete Kamala Harris als „buchstäblich eine Kommunistin“ - so wie Trump gern das Schreckgespenst der „radikalen Linken“, die Amerika zerstören könne, an die Wand malt.