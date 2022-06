Massakers von 1989 : „Mütter von Tian'anmen“ fordern Aufarbeitung

Ein chinesischer Mann stellt sich auf dem Changan Blvd. am Tian'anmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, einem Konvoi von Panzern entgegen. Foto: Jeff Widener/AP/dpa

Peking Sie kämpften für Demokratie und Meinungsfreiheit. Dann kam es auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu einem Massaker. Armeepanzer fuhren in die Menge, Soldaten schossen auf die Bürger.

Vor dem Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 in China haben Angehörige der Opfer eine gerechte Aufarbeitung des Massakers gefordert.

In einem offenen Appell, den die Menschenrechtsorganisation „Human Rights in China“ (HRiC) am Mittwoch veröffentlichte, verlangte das Netzwerk der „Mütter von Tian'anmen“ „Wahrheit, Entschädigung und Rechenschaft“. Auch riefen sie die Regierung zu einem Dialog mit den Angehörigen auf, um die ausstehenden Probleme auf dem Rechtsweg zu lösen.