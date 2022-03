Soziales Netzwerk : Moskauer Behörde: Facebook in Russland blockiert

Moskauer Behörde: Facebook in Russland blockiert

Moskau „26 Fälle von Diskriminierung russischer Medien und Informationsangebote“: In Russland sind bereits mehrere unabhängige Medien abgeschaltet oder blockiert worden. Nun kommt ein weiteres hinzu: Facebook.

Die Medienaufsicht in Moskau hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilte die Behörde Roskomnadsor in Moskau mit.