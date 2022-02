Brasiliens Präsident : Montierter Titel zeigt Bolsonaro mit Friedensnobelpreis

Brasília/Moskau Im Internet taucht ein Bild von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro auf - montiert auf einen Titel des „Time“-Magazins. Viele Nutzer gratulieren ihm in den Kommentaren zum „Friedensnobelpreis“.

Bolsonaro trifft Putin

Bolsonaro traf am Dienstag in Russland ein, wo am Mittwoch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist. Mit der Ankündigung eines teilweisen Truppenabzugs hatte Russland am Dienstag auch ein Zeichen der Entspannung in der Ukraine-Krise gesetzt. Am Donnerstag will Bolsonaro dann in Budapest Ungarns rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen.