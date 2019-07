Mond-Astronaut Charlie Duke hat überraschendes herausgefunden : So oder auch so riecht Mondgestein

So oder auch so riecht Mondgestein

Santa Cruz de Tenerife Charlie Duke übermittelte 1969 die Befehle der Bodenstation auf den Mond. 1972 war er selbst dort und machte überraschende Entdeckungen.

Doch welche Farben hat Mondgestein, und wie riecht es auf dem Erdtrabanten? Zunächst einmal: Ein Brocken vom Mond riecht im Weltall anders als auf der Erde, berichtete Duke auf dem Starmus-Festival auf Teneriffa im Jahr 2011, bei dem sich, erstmals nach dem Kalten Krieg, mehrere amerikanische Astronauten- und sowjetische Kosmonauten-Legenden trafen, um ihre Weltraum-Erfahrungen auszutauschen. Zwar habe er wegen Raumanzug und Atemschutzmaske nicht direkt auf dem Mond eine Geruchsprobe nehmen können, erzählte Duke damals, aber kurze Zeit später in der Raumkapsel. Und dann kam die erste Überraschung: Es roch nach Schießpulver. Dieser seltsame, starke Geruch ist nach Überzeugung Dukes durch die vielen Meteoriten-Einschläge auf dem Erdtrabanten alleine nicht erklärbar. Doch die zweite Überraschung ließ nicht lange auf sich warten. Auf der Erde hatten die mitgebrachten Gesteinsproben ihren Schießpulvergeruch plötzlich verloren. Sie rochen irgendwie neutral und kaum anders als irdisches Basaltgestein. Der Mondfahrer konnte sich das nicht erklären. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann dies aber an der auf der Erde nahezu fehlenden kosmischen Strahlung liegen, der der Mond permanent ausgesetzt ist.

Aber auch bei der Apollo-11-Mission, bei der Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, hatte Duke eine Schlüsselposition. Er war der „Capsule Communicator“, kurz Capcom genannt – der Verbindungssprecher zwischen den Astronauten im All und der Bodenstation in Houston im US-Bundesstaat Texas, der unter anderem alle Anweisungen der Bodenkontrolle an die Astronauten übermittelte.