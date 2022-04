UN-Votum : Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat ausgesetzt

Der ukrainische Botschafter Serhij Kyslyzja spricht während einer Sitzung der UN-Generalversammlung am Sitz der Vereinten Nationen. Foto: John Minchillo/AP/dpa

New York/Genf Sechs Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine und nach Berichten über Kriegsverbrechen haben die UN ein deutliches Zeichen gesetzt: Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat wird suspendiert.

Eine unter anderem von Großbritannien und den USA eingebrachte entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in New York von der Vollversammlung verabschiedet. 93 Mitglieder stimmten dafür, 24 dagegen, 58 enthielten sich. Damit kam die notwendige Zweidrittelmehrheit, für die Enthaltungen nicht gezählt wurden, zusammen.