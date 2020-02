Zölibat : Papst enttäuscht Kirchenreformer

Mit seinem Schreiben zur Amazonas-Synode hat Papst Franziskus Hoffnungen auf eine Lockerung des Zölibats in der katholischen Kirche enttäuscht. In dem am Mittwoch in Rom vorgelegten Papier stellt das Kirchenoberhaupt die Umweltkatastrophe und Menschenrechtsverletzungen an indigenen Völkern in den Mittelpunkt.

