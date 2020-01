Charly-Hebdo-Jahrestag : Vorfall in Metz schürt Terror-Angst in Frankreich

Metz Zwei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in einem Vorort von Paris hat es in Metz am Sonntag einen ähnlichen Vorfall gegeben. Nach Angaben der Behörden rief ein Mann auf Arabisch „Gott ist groß“ und schwang ein Messer.

