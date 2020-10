Verdächtiger festgenommen : Terrorverdacht nach tödlicher Messerattacke in Nizza

Terrorverdacht nach tödlicher Messerattacke in Nizza

Nizza Nur zwei Wochen nach dem brutalen Anschlag auf einen Lehrer wird Frankreich wieder Ziel von mutmaßlich terroristischer Gewalt. Und es traf Nizza, wo es bereits 2016 eine schwere Attacke gab.

Bei der blutigen Messerattacke in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Donnerstag auf Anfrage.