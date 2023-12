Notfälle Mindestens 127 Tote nach Erdbeben in China

Augenzeugen berichteten Xinhua, dass das Erdbeben Schäden an Straßen und anderer Infrastruktur verursacht habe. Auch habe es Schäden an über 6000 Häusern in Jishishan gegeben. Einige Häuser wurden komplett zerstört. In mehreren Dörfern fiel der Strom aus, und die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Die abgelegene Region gilt als eine der ärmsten Chinas, in der es auch noch viele sehr einfach gebaute Häuser gibt.