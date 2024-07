Nahost Mindestens 12 Tote nach Raketeneinschlag auf Golanhöhen

„Alle im Libanon, in Palästina und in den Golanhöhen“ müssten von „Ausrutschern oder Aufstachelung“ im Kontext von Israels Krieg in Gaza absehen, sagte der Vorsitzende des libanesischen Parlaments, Nabih Berri. Die geschäftsführende Regierung des Landes verurteilte „alle Gewalthandlungen und Attacken gegen Zivilisten“ und rief zu einem „umgehenden Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten auf“, wie Staatsagentur NNA berichtete. Die UN-Beobachtermission Unifil, die seit 1978 das Grenzgebiet überwacht, teilte mit, man sei „in Kontakt mit den Parteien, um Spannungen zu verringern“.