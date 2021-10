Massenamnestie : Militärjunta in Myanmar lässt 5600 Gefangene frei

Militärjunta in Myanmar lässt 5600 Gefangene frei

Eine weinende Mutter umarmt ihre Tochter, die aus dem Insein-Gefängnis in Yangon entlassen wurde. Foto: Uncredited/AP/dpa

Yangon Nachdem die südostasiatischen Staaten Junta-Chef Hlaing von ihrem nächsten Gipfel ausgeschlossen haben, kommen plötzlich Tausende Gefangene frei. Internationaler Druck wirkt, sagen Menschenrechtler.

Die Militärjunta in Myanmar hat eine Massenamnestie für landesweit mehr als 5600 Gefangene angeordnet. Am Montagabend verließen erste Häftlinge die für ihre brutalen Foltermethoden bekannte Haftanstalt Insein in der größten Stadt Yangon.