Dialog mit Opposition : Militärführung im Sudan beugt sich internationalem Druck

Demonstrant in Khartum: Seit Wochen steigen die Spannungen im Sudan zwischen dem Militär und der Opposition. Foto: AP.

Khartum Die Militärführung im Sudan ist nach internationalem Druck nun doch bereit, ihre Gespräche mit der Opposition fortzusetzen. Zuvor hatten die Militärs alle Verhandlungen über eine zivile Übergangsregierung aufgekündigt und alle Zugeständnisse zurückgenommen.

Am Mittwoch sagte der Sprecher des Militärrats Abdel Fattah Burhan, der militärische Übergangsrat sei ohne Vorbedingungen zu Verhandlungen mit anderen Gruppen bereit. Man tue dies im Interesse des Landes und wolle vermeiden, dass der Sudan im Chaos versinke.

Die Zahl der Toten nach der gewaltsamen Unterdrückung von Demonstrationen ist nach Angaben eines Ärzteverbandes inzwischen auf rund 100 gestiegen. Zudem seien mehr als 300 Menschen verletzt worden. Die genaue Zahl sei schwer festzustellen, da die Kommunikation mit Verletzten und Kliniken unter anderem durch das Abschalten des Internets in vielen Landesteilen sehr schwer sei.

Man sehe nicht, wie man zu Verhandlungen mit dem militärischen Übergangsrat zurückkehren könne, sagte ein Vertreter des Oppositionsbündnis Deklaration für Freiheit und Wandel, das mit dem Rat verhandelt hatte. Allerdings hat in den vergangenen Tagen der internationale Druck auf beide Seiten zugenommen, an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Saudi-Arabien beispielsweise verlangte einen konstruktiven Dialog, weil davon die Sicherheit und Stabilität des Landes sowie der Schutz der Bevölkerung abhingen, teilte das Königreich laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA mit. Die Regionalmacht Saudi-Arabien will vor allem die Verfechter eines konservativen Islams im Sudan stärken und verhindern, dass sich das Land mit Rivalen wie Katar oder der Türkei verbrüdert. Zudem kämpfen Tausende sudanesische Soldaten im Jemen an der Seite Saudi-Arabiens.

Sudanesische Sicherheitskräfte hatten am Montag gewaltsam eine Sitzblockade in der Hauptstadt Khartum, die wochenlang andauerte und maßgeblich zum Sturz von Präsident Omar al-Baschir beigetragen hatte, aufgelöst. Daraufhin hatte die Militärführung im Land alle Vereinbarungen mit der zivilen Opposition für eine friedliche Machtübergabe aufgekündigt, die Verhandlungen beendet und Wahlen innerhalb von sieben Monaten angekündigt. Zuvor war die Rede von neun Monaten.

Der Platz war am Mittwoch von Sicherheitskräften abgesperrt, wie Augenzeugen berichteten. In andere Teilen Khartums protestierten demnach etliche Menschen auf den Straßen, trotz der Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Viele der Straßen seien von Demonstranten durch Reifen und Steine blockiert worden.

Al-Baschir war im April nach drei Jahrzehnten an der Macht von den Streitkräften gestürzt worden. Dem Putsch waren monatelange Massenproteste vorausgegangen. Seit dem Putsch ringen das Militär und die Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung. Die Gespräche brachen kürzlich zusammen, da sich beide Seiten nicht einigen konnten, wer in der Regierung das Sagen haben sollte.

Nach einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am Dienstagabend (Ortszeit) verurteilten acht derzeitige und frühere EU-Mitglieder in einer gemeinsamen Erklärung die Gewalt. „Diese Angriffe gefährden den wichtigen Übergangsprozess.“ Der Sicherheitsrat konnte sich aber nicht zu einer gemeinsamen Erklärung aller Mitglieder durchringen. Dies lag unter anderem am Widerstand Chinas, Russlands und Kuwaits, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr.