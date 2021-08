Kanzlerin in Moskau : Merkel will Dialog mit Russland trotz Differenzen fortsetzen

Moskau Die Kanzlerin reist zum russischen Präsidenten: Am Jahrestag des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Nawalny spricht sie in Moskau mit Wladimir Putin.

„Ich freue mich, dass wir uns noch einmal vielleicht als Abschiedsbesuch, aber auch als Arbeitsbesuch hier im Kreml treffen können“, sagte die Kanzlerin am Freitag nach ihrer Ankunft in Moskau. „Selbst wenn wir heute auch durchaus tiefgreifende Differenzen haben, so sprechen wir miteinander, und das soll auch weiter so geschehen und die deutsch-russischen Beziehungen klassifizieren und qualifizieren.“