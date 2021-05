WHO-Tagung : Merkel warnt vor nächster Pandemie

Genf Wie eine künftige Pandemie verhindert werden kann, ist eine zentrale Frage für die WHO. Darum geht es bei der Jahrestagung, aber viele Länder haben dringendere Probleme.

„Diese Pandemie ist noch nicht bewältigt; und sie wird auch nicht die letzte sein“, sagte Merkel in einer Videobotschaft, die am Montag zum Auftakt der virtuellen Jahrestagung der 194 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingespielt wurde. „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“, sagte Merkel. „Auf die nächste sollten wir möglichst gut vorbereitet sein.“ Deutschland ist seit Beginn der Pandemie zum derzeit größten Beitragszahler der WHO aufgestiegen, vor der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung.