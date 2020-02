Zwei Tage in Afrika : Merkel offen für Angolas Wunsch nach Küstenwachbooten

Luanda Die Thüringen-Krise verfolgt Kanzlerin Angela Merkel bis nach Luanda. Auch wenn sie am frühen Samstagmorgen in Berlin landet, gibt es keine Verschnaufpause: Im Koalitionsausschuss geht es mal wieder um die Zukunft ihrer Zitter-Regierung. Droht neuer Ärger mit der SPD?

Merkel sagte nun, was die Zusammenarbeit im militärischen Bereich angehe, liefen die Gespräch noch. Präsident Lourenço habe sein Interesse noch einmal bekundet, das Thema habe in ihrem Gespräch aber keine wesentliche Rolle gespielt. Die Verhandlungen dauerten an, allerdings weniger auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, als auf jener der betroffenen Unternehmen, sagte die Kanzlerin.

Bei einem deutsch-angolanischen Wirtschaftsforum wurden in Anwesenheit von Merkel und Lourenço Verträge im Gesamtvolumen von etwa 900 Millionen Euro unterzeichnet. Die fünf Vereinbarungen betreffen die Bereiche Straßenbau, Ausbildung, Verkehr, Logistik und Wasserkraft. Mit einem Projekt im Verkehrsbereich mit einem Wert von allein etwa 622 Millionen Euro sollen die wirtschaftliche Erschließung von Provinzen und ihre Anbindung an die Nachbarländer Namibia, Botsuana, Sambia und Simbabwe erreicht werden.

In Angola sind derzeit erst 25 deutsche Unternehmen engagiert. Korruption und fehlende Rechtsstaatlichkeit gelten als größte Bremse für deutsche Investitionen. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist einer der größten Erdölproduzenten Afrikas. Dennoch gilt das Land als eines der ärmsten der Welt. In Angola ist auch China stark engagiert. Mit China hat das Land einen Handelsumsatz von 24 Milliarden Dollar im Jahr - 22 Milliarden davon entfallen auf Öllieferungen Angolas.

Isabel dos Santos war auch durch journalistische Enthüllungen in die Kritik geraten. Ein Gericht in Angola hatte die Vermögenswerte von dos Santos zum Jahreswechsel wegen Korruptionsvorwürfen eingefroren. Der investigative internationale Medienverbund ICIJ hatte nach Auswertung von ihm zugespielten Dokumenten („Luanda-Leaks“) Vorwürfe der Vetternwirtschaft erhärtet gesehen. Dem Medienverbund gehören in Deutschland der NDR, der WDR und die „Süddeutsche Zeitung“ an.