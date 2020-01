Besuch in Istanbul : Merkel: Großes Bemühen um verhaftete Deutsche in der Türkei

Merkel: Großes Bemühen um verhaftete Deutsche in der Türkei

Besuch in Istanbul

Merkel und Erdogan in Istanbul: In den deutsch-türkischen Beziehungen herrscht keine Eiszeit mehr wie noch 2017 und teilweise 2018. Foto: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP Pool/dpa.

Istanbul Der mit Spannung erwartete Besuch der Bundeskanzlerin beim türkischen Präsidenten beginnt freundlich - und mit einem unstrittigen Thema. Am Nachmittag aber stehen schwierige Gespräche an.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat intensive Bemühungen um die Freilassung von in der Türkei inhaftierter Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft angekündigt.

Sie habe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vereinbart, dass man von Fall zu Fall darüber sprechen werde, wie man zu Lösungen komme, sagte Merkel am Freitag nach einem Gespräch mit Erdogan in Istanbul.

Die Türkei werde sich zudem darum bemühen, dass bald Akkreditierungen für alle interessierten deutschen Journalisten für dieses Jahr ausgestellt würden. Die Pressekarten ausländischer Korrespondenten in der Türkei, die zugleich die Arbeitserlaubnis ist, laufen jedes Jahr Ende Dezember ab und müssen dann neu beantragt werden. Die Türkei hatte solche Akkreditierungen für das vergangenen Jahr in mehreren Fällen zunächst verweigert.

Erdogan sagte dazu, die Kommunikationsbehörde sei zuständig für die Vergabe der Pressekarten. „Manche Kreise, die sich an den guten Beziehungen der Türkei zu Deutschland stören“ wollten es so darstellen als werden deutsche Journalisten anders behandelt als andere Medienvertreter. Es handele sich um eine „Routinebeurteilung“, betonte er. „Ich möchte hier offen und aus erster Hand sagen, dass es keine derartige spezielle Behandlung oder eine negative Doppelmoral gegenüber deutschen Journalisten gibt“, sagte er. Von Problemen oder Benachteiligungen könne keine Rede sein. „Meine Sensibilität in Sachen Pressefreiheit ist ohnehin bekannt und auch mein Kommunikationsdirektor ist diesbezüglich empfindlich“, sagte Erdogan.