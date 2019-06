EU-Gipfel in Brüssel : Merkel: EU-Postenpoker kann noch dauern

EU-Gipfel in Brüssel

Brüssel Im Machtkampf um die neue Führung der Europäischen Union hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hoffnung auf eine rasche Entscheidung gedämpft. „Wir haben noch ein paar Tage Zeit“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel.

Auch Ratschef Donald Tusk zeigte sich weniger optimistisch als zuvor, dass rasch ein Personalpaket geschnürt wird. Der französische Präsident Emmanuel Macron drang jedoch auf Fortschritte und ging erneut indirekt auf Distanz zum CSU-Politiker Manfred Weber, der Präsident der EU-Kommission werden will.

Vor dem Gipfel war für keinen der Kandidaten eine Mehrheit in Sicht. Die Parteien stärkten vorab nur den eigenen Bewerbern den Rücken, und Timmermans und Vestager bekräftigten ihre Position als Spitzenkandidaten. Die Staats- und Regierungschefs erwartete also eine Blockade, und eine Lösung war zunächst nicht in Sicht.