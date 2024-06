Eike Schmidt Meloni statt Medici - Deutscher will ins Rathaus von Florenz

Dass der Kunsthistoriker - geboren in Freiburg, Studium in Heidelberg, Promotion über die Elfenbein-Skulpturen der Medici, einer der großen Herrscherfamilien von Florenz, dann ein paar Jahre in den USA - überhaupt kandidieren darf, verdankt er seiner Frau. Schmidt ist mit der Kunsthistorikerin Roberta Bartoli verheiratet. Seit November besitzt er auch einen italienischen Pass. Ein Parteibuch hat der 56-Jährige in keinem seiner beiden Länder. Bei der Kommunalwahl in der 362.000-Einwohner-Stadt am Wochenende - parallel zur Europawahl - tritt er als „Mann der Mitte“ an, mit einer Bürgerliste.