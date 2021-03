Dritte Corona-Welle erreicht die Balearen : Mallorca zieht die Notbremse

Info

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat Reisen nach Mallorca kritisiert. „Es ist nicht gut, dass jetzt in dieser Situation solche Urlaubsreisen stattfinden“, sagte der Finanzminister am Mittwoch in Berlin. Mit Blick auf Beschränkungen in Deutschland sagte er, es sei nicht richtig, dass dann „einige“ anderswo in die Welt reisten. Scholz verwies auf die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen. Diese sollten dazu beitragen, dass sich dies nicht als „großer Trend“ entwickle, sagte er mit Blick auf Mallorca. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass alle Reisenden, die aus dem Ausland zurückkehren, künftig einen Corona-Test machen.