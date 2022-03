Kriminalität : Mehr als 52.000 unidentifizierte Leichen in Mexiko

Mehr als 52.000 unidentifizierte Leichen in Mexiko

Ein Mann zeigt das Bild seines 2009 verschwundenen Sohnes bei einem Protest in der mexikanischen Hauptstadt.) Foto: Jair Cabrera Torres/dpa

Mexiko-Stadt Eine Organisation Angehöriger von Verschwundenen in Mexiko hat eine bestürzende Zahl veröffentlicht: Mehr als 52.000 Tote liegen in den Massengräbern des Landes. Mehr als 99.000 Menschen gelten als vermisst.

In Leichenhallen und Massengräbern in Mexiko liegen inzwischen mehr als 52.000 unidentifizierte Tote.

Die Zahl wurde von der „Bewegung für unsere Verschwundenen in Mexiko“, einer Organisation von Angehörigen von Verschwundenen, durch Feldforschung und Anfragen bei Behörden ermittelt und von der Regierung bestätigt. Mexikos Vizeminister für Menschenrechte, Alejandro Encinas, verkündete sie am Donnerstag in der täglichen Pressekonferenz von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador.