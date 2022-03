Flucht vor dem Krieg : Mehr als 2,3 Millionen Ukraine-Flüchtlinge in Polen

Mehr als 2,3 Millionen Ukraine-Flüchtlinge in Polen

Ukrainische Flüchtlinge am Hauptbahnhof in Warschau. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind mehr als 2,3 Millionen Flüchtlinge in Polen eingetroffen. In Deutschland zählt die Bundespolizei fast 280.000 Geflüchtete.

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehr als 2,3 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Das teilte die Behörde bei Twitter mit.

#Pomagamy 🇺🇦 Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2,323 mln osób. Wczoraj tj.27.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 27 tys.podróżnych-to spadek o 13,3% w porównaniu z dniem wcześniejszym (31,1 tys.). Dzisiaj do godz.07.00 rano 3,3 tys.-spadek o 35,6 % . Z🇵🇱do🇺🇦wyjechało od 24.02-352 tys. osób. pic.twitter.com/sqiLx8bHzl

Allein gestern waren es demnach rund 27.000 Menschen. Dies sei ein Rückgang um 13,3 Prozent im Vergleich zum Vortag. Aus Polen in die Ukraine hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar 352.000 Menschen die Grenze überquert. Bei diesen Reisenden handelt es sich nach früheren Angaben des Grenzschutzes zum überwiegenden Teil um ukrainische Staatsbürger, die in ihr Heimatland zurückkehren. Viele Männer, aber auch Frauen, wollen sich dort den ukrainischen Truppen anschließen. Andere gehen zurück, um sich um Kinder oder hilfsbedürftige Angehörige zu kümmern.