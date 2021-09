Große Demonstration : Mehr als 100.000 Katalanen fordern Unabhängigkeit

Demonstranten halten die katalanische Unabhängigkeitsfahne in die Höhe. Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Barcelona Das Streben nach der Unabhängigkeit von Spanien treibt in Barcelona regelmäßig Zehntausende auf die Straße. Am katalanischen Nationalfeiertag setzen sie ein Zeichen für anstehende Gespräche mit Madrid.

Nach Angaben der separatistischen Bürgerbewegung ANC, die wie jedes Jahr am katalanischen Nationalfeiertag Diada zu einem Marsch durch Barcelona aufgerufen hatte, waren am Samstag etwa 400.000 Menschen auf den Straßen. Die Polizei schätzte die Zahl hingegen nur auf 108.000, wie die Zeitung „La Vanguardia“ berichtete. So oder so - deutlich weniger als vor der Corona-Pandemie, als zum Teil mehr als eine Million Menschen teilnahmen.