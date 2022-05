Krieg gegen die Ukraine : Medien: Sturm auf Stahlwerk in Mariupol hat begonnen

Mariupol Eigentlich hoffte man in der Ukraine auf weitere Rettungsaktionen für Zivilisten aus Mariupol. Doch nun wird dort wieder heftig gekämpft. Weitet Putin seinen Krieg bald noch aus?

Auf dem Werksgelände sollen neben ukrainischen Kämpfern auch noch rund 200 Zivilisten festsitzen. Am Wochenende waren zwar mit internationaler Hilfe mehr als 120 Menschen gerettet worden. Eine weitere geplante Evakuierungsaktion am Montag scheiterte jedoch. Mariupol war kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieg am 24. Februar belagert und in den vergangenen Tagen weitgehend von russischen Truppen eingenommen worden.